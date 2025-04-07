Вызывает бесплодие. Парацетамол назвали убийцей сперматозоидов

Вещества, присутствующие в обезболивающих препаратах, могут накапливаться в организме и отрицательно влиять на фертильность. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Ученые выяснили, что количество сперматозоидов — показатель мужской фертильности — снижается по всему миру. До 2000 года исследования говорили, что среднее число сперматозоидов каждый год снижалось примерно на 1%. Теперь этот показатель увеличился в два раза.

Американский эколог, репродуктивный эпидемиолог, профессор Шэнна Свон объяснила, что одним из факторов снижения фертильности стали обезболивающие препараты, появившиеся в современной медицине. В число таких лекарств входит и парацетамол.

«Исследования показывают, что безрецептурное обезболивающее средство парацетамол может наносить вред репродуктивной системе мужчин», — отметили в материале.

Также негативное влияние на мужскую фертильность оказывают химические вещества, которые содержатся в повседневных предметах — в кассовых чеках, упаковках для молока и увлажняющих средствах.

«Известные как эндокринные разрушители, они могут имитировать и заменять гормоны, нарушая работу нашей репродуктивной системы», — написали в статье.

Ранее уролог-андролог и репродуктолог Станислав Сосновский заявил, что период с 20 до 45 лет считается самым благоприятным для отцовства. Критическая точка в плане репродукции — 50 лет.