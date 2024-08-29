Врач Сосновский: период с 20 до 45 лет считается наиболее благоприятным для отцовства
Мужчины, как и женщины, имеют медицинские границы возраста для зачатия детей. Об этом рассказал уролог-андролог и репродуктолог Станислав Сосновский в беседе с сайтом «Доктор Питер».
По его словам, общепринятые рамки обусловлены гормональными факторами, естественным снижением фертильности и внешним воздействием. Кроме того, роль играет наличие возможной соматической патологии.
Медик отметил, что для отцовства наиболее благоприятным считается период с 20 до 45 лет. Критическая точка в плане репродукции — 50 лет, добавил «7Дней.ru».
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