Врач Сосновский: период с 20 до 45 лет считается наиболее благоприятным для отцовства

Мужчины, как и женщины, имеют медицинские границы возраста для зачатия детей. Об этом рассказал уролог-андролог и репродуктолог Станислав Сосновский в беседе с сайтом «Доктор Питер».

По его словам, общепринятые рамки обусловлены гормональными факторами, естественным снижением фертильности и внешним воздействием. Кроме того, роль играет наличие возможной соматической патологии.

Медик отметил, что для отцовства наиболее благоприятным считается период с 20 до 45 лет. Критическая точка в плане репродукции — 50 лет, добавил «7Дней.ru».

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