Вышел первый трейлер фильма «Хищник: Пустоши»

Американская киностудия 20th Century Studios выпустила первый трейлер фильма «Хищник: Пустоши», премьера которого состоится в ноябре 2025 года. Видео опубликовали на YouTube-канале кинокомпании.

Главные роли в научно-фантастическом хорроре исполнили Эль Фаннинг и Димитриус Коломатанги. Режиссером и автором сценария стал Дэн Трахтенберг, снявший предыдущую часть франшизы. Также он работал над сериалами «Очень странные дела» и «Черное зеркало».

События фильма «Хищник: Пустоши» развернутся в далеком будущем на «планете боли». В центре сюжета окажется молодой Хищник, изгнанный из своего клана. Его союзником неожиданно становится девушка по имени Тия.

Ранее в Сети появились первые кадры со съемок картины «Кремлевский волшебник», в которой Джуд Лоу играет Владимира Путина. Артист примерил на себя образ российского президента с помощью гримеров и художников по костюмам.