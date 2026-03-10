Вышедший из 18-дневной комы британец рассказал о рае и встрече с Иисусом Христом
Британский скейтбордист Гейб Пуаро поделился необычным опытом, пережитым во время 18-дневной комы. Парень рассказал, что видел Иисуса Христа, сообщило издание Mirror.
Молодой человек упал со скейтборда во время выполнения трюка и сильно ударился головой об асфальт, потеряв сознание. Его друг вызвал медиков. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи оценили его состояние как критическое и ввели в медикаментозную кому.
Медики не стали озвучивать никакие прогнозы, но опасались, что парень может полностью не восстановиться. Пуаро пришел в себя спустя несколько недель.
Британец рассказал, что во время комы он, как ему показалось, попал в некий «прекрасный мир, где все наполнено чистотой, надеждой и любовью». Он решил, что оказался в раю.
По словам Пуаро, он увидел большой город и ощутил, что его направляют к Иисусу Христу. Кроме того, находясь на небесах, он буквально видел молитвы святых, сыновей и дочерей Божьих. Молитвы людей собирались в золотую чашу и были в приоритете у Бога. Когда чаша наполнилась, Иисус Христос начал за него молиться и так спас.
Прошлой осенью американка, вышедшая из 13-дневной комы, рассказала о встрече с Сатаной, причем ее туда якобы направил Бог, который потом и спас, забрав в рай.