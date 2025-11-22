«Бог направил меня в ад». Вышедшая из комы американка рассказала о встрече Сатаной

Жительница США Камилла Гент вышла из 13-дневной комы и рассказала, что попала в ад, где встретилась с Сатаной. Она заявила, что туда ее направил Бог, сообщило издание Daily Mail .

Христианский священник из штата Орегон оказалась на операционном столе из-за сепсиса в 2013 году. После операции она впала в кому. По ее словам, она почувствовала, что спускается в ад, где встретила демонов. Они ползали по ее телу, царапали кожу и мучили ложными видениями о ее семье.

«Ее бросали через множество все более ужасающих миров, каждый из которых был темнее предыдущего, пока она не достигла четвертого уровня, где столкнулась с самим Сатаной», — говорится в материале.

После этого сверху появилась гигантская рука Бога, вернувшего ее на Землю. Затем два ангела вознесли ее на небеса, покрытые сверкающей травой и колышущимися нарциссами. Там Гент увидела Бога и Иисуса Христа, которые восседали на своих тронах и радостно смеялись.

По словам американки, она провела в раю три дня. Бог проанализировал все ее ошибки и жизненные испытания, а затем дал понять, что они сформировали ее личность. Обратно на Землю он вернул ее с исцеленным сердцем, предупредив, что «знает сердце каждого».

Гент уверена, что Бог отправил ее в ад для того, чтобы она рассказала грешникам, что их ожидает.

Ранее австралийка Линда Крамер провела на небесах 14 минут после остановки сердца, но для нее посещение загробного мира на тот момент ощущалось как 1,5 года.