Выход знаковых музыкальных альбомов связали с увеличением числа ДТП в США

Ученые из Гарвардской школы медицины выявили зависимость между выходом альбомов популярных артистов и увеличением количества аварий на дорогах в Соединенных Штатах. Об этом сообщил ТАСС .

Исследователи отметили, что в дни релизов знаковых альбомов потоковое воспроизведение музыки со смартфонов возрастает почти на 40%. И в те же дни число смертельных случаев в результате аварий на дорогах увеличивается почти на 15%.

Подобную зависимость отследили для британского певца и актера Гарри Стайлса, американской певицы Тейлор Свифт, рэперов Дрейка, Кендрика Ламара и Канье Уэста.

Ученые подчеркнули, что сами по себе альбомы ни при чем. Проблема в водителях, которые всецело погружаются в музыку или смотрят в смартфон, отвлекаются от ситуации на дороге и нарушают правила.

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