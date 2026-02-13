Выбросить, продать или вернуть. Как россияне избавляются от вещей бывших?

Аналитики дейтинг-сервиса «VK Знакомства» выяснили, как россияне проживают расставание. Почти половина опрошенных выбрасывают вещи бывших партнеров, а каждый пятый мужчина после разрыва начинает ходить в спортзал, сообщили в пресс-службе VK.

Предпочитает вернуть вещи владельцу тоже каждый пятый, 7% передаривают знакомым, а 5% — продают. Цифровое пространство некоторые предпочитают сразу почистить: 17% участников удаляют переписку и блокируют бывших возлюбленных во всех соцсетях.

К фотоархивам мужчины и женщины относятся по-разному. Почти 40% женщин сохраняют снимки как часть личной истории, тогда как 36% мужчин стирают все совместные изображения — и в соцсетях, и с личных устройств.

Сразу после разрыва 18% респондентов начинают искать новые отношения в приложениях для знакомств. При этом 15% сначала пытаются вернуть прежнего партнера, а 16% обращаются за поддержкой к близким.

Каждая пятая женщина после расставания делает стрижку. Главные причины: в половине случаев — желание открыть новую главу жизни, в трети — обрести уверенность. Лишь 11% назвали целью попытку вызвать ревность у бывшего.

Каждый пятый мужчина, обретя одиночество, начинает ходить в спортзал, 11% женщин садятся на диету, столько же мужчин решают сменить работу. В новую любовь верят 86% женщин и 78% мужчин.

Чтобы не грустить, одиноким людям психолог Галина Рейнталь посоветовала сделать валентинки для друзей в День всех влюбленных.