Психолог Рейнталь посоветовала одиноким людям сделать валентинки для друзей в День всех влюбленных

С приближением Дня всех влюбленных некоторые люди, не состоящие в отношениях, могут чувствовать себя одиноко и пытаться избежать праздничных мероприятий. Семейный психолог Галина Рейнталь поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями, как провести этот день с любовью к себе.

Эксперт подчеркивает, что отсутствие пары не означает исключение из праздника. Она отмечает: «Если вы на сегодняшний день не в отношениях, то это не означает, что праздник не для вас». Психолог предлагает не игнорировать свои чувства и обратить внимание на более широкое понимание любви, включая любовь к друзьям и семье.

Рейнталь советует создать валентинки для друзей, написать им теплые сообщения и вместе отпраздновать День всех влюбленных. Это поможет снизить чувство одиночества. Также она рекомендует посвятить этот день себе, окружив себя заботой и вниманием.

Психолог завершает мысль так: «Отсутствие второй половинки не означает отсутствие любви в вашей жизни». Она подчеркивает, что 14 февраля — это не показатель успешности в отношениях, и призывает дарить и получать любовь от близких людей.