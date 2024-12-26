Вспышку на Солнце высшего уровня в ближайшие дни спрогнозировали в РАН

В ближайшее время на Солнце может произойти мощная вспышка высшей категории X. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, написал сайт «Аргументы и факты».
Ученые отметили значительное увеличение вероятности возникновения вспышек класса X за последние дни. Они указали на ряд признаков, свидетельствующих о возможном развитии событий, включая рост уровня фонового рентгеновского излучения и быстрое расширение областей солнечной активности.
Особое внимание уделено двум солнечным пятнам под номерами 3932 и 3933. Их магнитная структура достигла сложной конфигурации «beta-gamma-delta», что усиливает шансы на мощные вспышки.
В Балтийском море произошел очередной разрыв кабелей
Неадекват в Набережных Челнах выстрелил в тренера из-за отказа вернуть деньги
«Изучите все условия». В России ужесточили требования к рекламе потребкредитов
Глава Дмитрова встретился с представителями торгово-промышленной палаты
Пловцы из Богородского округа стали призерами областного чемпионата
Люди постоянно сменяют друг друга. Волонтеры из Подмосковья — о спасении пляжей в Анапе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте