Вспышку на Солнце высшего уровня в ближайшие дни спрогнозировали в РАН

В ближайшее время на Солнце может произойти мощная вспышка высшей категории X. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, написал сайт «Аргументы и факты» .

Ученые отметили значительное увеличение вероятности возникновения вспышек класса X за последние дни. Они указали на ряд признаков, свидетельствующих о возможном развитии событий, включая рост уровня фонового рентгеновского излучения и быстрое расширение областей солнечной активности.

Особое внимание уделено двум солнечным пятнам под номерами 3932 и 3933. Их магнитная структура достигла сложной конфигурации «beta-gamma-delta», что усиливает шансы на мощные вспышки.