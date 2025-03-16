Порноактриса с ником Luxury Girl стала второй по популярности в России, а один из ее роликов — третьим в мире. Девушка снимается исключительно со своим гражданским мужем, и сейчас это основной источник дохода пары. Мужчина рассказал сайту kp.ru о семейном бизнесе.

«На наших съемках с Полиной присутствуем только мы двое, поэтому в роли оператора выступаю я. Всему пришлось учиться самостоятельно — изучать монтаж, разбираться с оборудованием, выстраивать кадры», — рассказал мужчина.

До встречи они не имели отношения к индустрии развлечений для взрослых . Дэвид жил в Эстонии и руководил строительным бизнесом. Много лет назад мужчина переехал в Россию, познакомился с Полиной и занялся с ней продажей веников. Только потом пара решила попробовать себя в порно.

Luxury Girl узнают на улицах, в отличие от ее партнера. Они снимают видео так, чтобы его лицо не попадало в кадр. Дэвид объяснил это запросом целевой аудитории, 80% которой — мужского пола.

«Не думаю, что им очень хочется видеть в кадре мое лицо, им приятно наблюдать за девушкой и ставить себя на место актера. <…> Но у меня нет какого-то принципа, что я никогда ни за что не покажу своего лица», — сказал он.

Ревности он не испытывает, но очень злится из-за негатива в комментариях и стереотипов. Дэвид заверил, что порноактрисы снимаются добровольно, в легальных студиях перед съемками они подписывают большое количество бумаг.

«Конечно, мужчинам приходится пить таблетки или ставить уколы, на кону слишком большие деньги. <…> Мы работаем только в паре, поэтому можем себе позволить сделать перерыв во время съемок. Но если взять актеров, которые задействованы в масштабных студийных съемках, то конечно», — сказал он.

Ранее о работе рассказала одна из самых пожилых порноактрис в мире. Юко Огасаваре в 2025 году исполнится 89 лет.