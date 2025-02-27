27 февраля 2025 19:19 Самой пожилой порноактрисе в мире почти 90. Как Юко Огасавара стала звездой фильмов 18+ 0 0 0 Мир

Япония

Секс

Одной из самых пожилых порноактрис в мире Юко Огасаваре в этом году исполнится 89 лет. Она продолжает сниматься в фильмах для взрослых и, кажется, не думает останавливаться. Несколько лет назад Юко объяснила, что начала карьеру в 81 год, потому что хотела больше свободы, а в итоге смогла обрести счастье. Началось все с роли домохозяйки, готовой заниматься сексом с мужем по четыре раза в день.

Кто такая Юко Огасавара Юко родилась в 1938 году в городе Иокогама (префектура Канагава) в семье домохозяйки и страхового агента. Из-за специфики работы отца семья часто переезжала. В интервью таблоиду Shukan Shincho Огасавара рассказывала, что помнит начало Второй мировой войны. Тогда она с родителями жила в Цуруоке (префектура Ямагата). «Из-за нехватки риса мы питались редиской и тыквой», — говорила пенсионерка.

Условия жизни были далеки от комфортных. И дело было не только в недостатке еды, но и в отсутствии элементарных удобств, например возможности помыться.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Из-за этого, когда на Юко в детстве случайно распылили ДДТ, девочке пришлось мыться в реке, где купались коровы. Об этом эпизоде она тоже поведала журналистам, пояснив, что очень хорошо запомнила случай с пестицидом, потому что ее голова тогда побелела. Жесткий муж, запреты и простые радости вдовы Несмотря на сложности, родители смогли дать Юко образование — она училась в колледже в Токио. После устроилась в ту же страховую компанию, где работал ее отец. Там девушка встретила будущего мужа. Когда Юко было 24 года, они поженились и прожили в браке 35 лет.

Спустя годы женщина честно признается, что ее семейную жизнь сложно назвать легкой и счастливой. Да, у них появилось трое детей, но супруг слишком давил на нее и ограничивал.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

«Он был жестким мужем. За 35 лет, пока он не умер в возрасте 59 лет, он ни разу не позволил мне сходить куда-нибудь выпить. Я жила без свободы», — пояснила Юко. Тем не менее, по словам актрисы, она всегда любила его. Правда, уже став вдовой, стала регулярно выпивать, дорвавшись до того, чего ей, видимо, так не хватало в браке. Как Юко Огасавара стала порнозвездой В киноиндустрию для взрослых Огасавара никогда не стремилась: можно сказать, что пожилой порнозвездой она стала во многом по воле случая.

Уже в преклонном возрасте она открыла хостес-клуб в Токио, и один из клиентов как-то раз рассказал ей о том, что его знакомый из продюсерской компании подыскивает актрису на определенную роль.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

По словам Огасавары, сначала она отнеслась к этой затее скептически. Однако все изменилось, когда пенсионерка посетила съемки и с удовольствием отметила, что ее потенциальные коллеги-мужчины были «красивыми молодыми людьми». После этого она приняла предложение, а старшему сыну тогда объяснила свой выбор тем, что хочет оставаться молодой. Первый фильм с Юко вышел в 2016 году. В нем она исполнила роль домохозяйки, которая занимается сексом с мужем по четыре раза в день. С тех пор актриса сыграла еще не менее чем в 10 картинах.

У меня сильное сердце, потому что я пережила трудные времена. Юко Огасавара

Свою бодрость и долголетие Огасавара объясняет непростым прошлым. Работа в порноиндустрии ее очень радует, плюс дает стимул держать себя в форме, заниматься спортом и растяжкой.

Еще один фактор, который помогает Юко оставаться такой активной и позитивной, — общение на съемочной площадке с «молодыми красивыми парнями» (так пенсионерка называет своих партнеров по фильмам).

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Единственным, что затормозило развитие Огасавары на новом поприще, стала пандемия коронавируса. Но в то время она дала немало интервью, что поспособствовало ее популярности, причем не только в Японии. О бойкой пенсионерке даже сняли небольшой документальный фильм для Vice. В съемках участвовал и ее сын, который честно признался, что в свои 50 лет ему странно говорить о том, что его мама — порноактриса. «Я даже не могу никому рассказать об этом!» — поделился он.