Все на перевоспитание: туры в деревню вызвали ажиотаж у зумеров

«Тур для зумеров», предлагающий поездку в подмосковную деревню, пока носит экспериментальный характер. Об этом 360.ru заявил представитель Onlinetours.

Он подтвердил, что турфирма в тестовом формате разработала программу отдыха для молодежи, но отказался раскрывать все подробности.

«Сразу отвечу на часто задаваемый сегодня вопрос касательно „перевоспитания“ — это просто креативная коммуникация, конечно же там не будет „строжайшей дисциплины“, так как все на добровольной основе», — подчеркнул представитель сервиса.

По его словам, в тур включили непривычные для современных городских жителей активности, «которые многие из нас застали в детстве в деревнях у бабушек и дедушек».

«Честно говоря, немного в шоке, что это вызвало такой ажиотаж в Сети, но, кажется, мы идем в нужном направлении, учитывая объем заявок и то, как быстро мы закрыли первый набор», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее в Сети появилась информация о пакетных турах, которые «перевоспитывают» представителей поколения Z в деревне. Отдыхающим предлагалось вставать в 06:00, колоть дрова и чистить овощи, а также гулять в лесу и наблюдать за звездами.