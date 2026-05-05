Время ярких звезд: поток Аквариды достигнет пика в ночь на 6 мая

Поток Аквариды пронесется над Землей в ночь с 5 на 6 мая

Один из самых ярких метеорных потоков года — эта-Аквариды — достигнет пика в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в телеграм-канале .

«Бесчисленное множество мелких пылинок, а также средних и крупных камешков, рассеянных вдоль орбиты кометы, входя в атмосферу Земли, создаст один из самых ярких метеорных потоков года, называемый η-Аквариды (эта-Аквариды)», — поделились в XRAS.

Метеорные радары уже фиксируют сильные пики. Сама комета Галлея, шлейф которой этой ночью пересечет Земля, вернется к планете только летом 2061 года.

Наблюдать звездопад с территории России непросто: источник «падающих звезд» появится над горизонтом всего за пару часов до восхода солнца — примерно в три часа — на востоке. Однако треки метеоров могут сильно удаляться от источника, поэтому есть шанс увидеть что-то и около полуночи.

Следующий сильный поток — легендарные Персеиды — выйдет на пик только 12–13 августа, то есть через три месяца.