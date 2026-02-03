Врачи в Барселоне провели первую в мире пересадку лица от донора после эвтаназии

Первую в мире пересадку лица от донора, скончавшегося в результате эвтаназии, провели специалисты барселонского госпиталя Vall d’Hebron. Об этом сообщило испанское издание Europa Press со ссылкой на руководство медучреждения.

Донором стала пациентка с тяжелым генетическим заболеванием, которая заранее согласилась на пожертвование органов. Заблаговременное планирование позволило врачам создать 3D-модели и изготовить силиконовую маску для восстановления облика донора.

Координатор программ донорства и трансплантации Альберто Сандиуменхе подчеркнул, что это очень сложный и трудный процесс. Он отметил, что операция потребовала участия более 100 специалистов и многих месяцев подготовки.

Вмешательство, включающее пересадку кожи, мышц и элементов костей, обычно длится от 15 до 24 часов. Донор и реципиент были подобраны по полу, группе крови и антропометрическим параметрам.

Спустя четыре с половиной месяца после трансплантации женщина-реципиент уже чувствует пересаженную область и может нормально есть. Несмотря на множество трудностей, она называет результат идеальным, а своего хирурга — ангелом-хранителем.

