Врачи рассказали, какие сны видят люди перед смертью

Люди на паллиативном лечении перед смертью часто видят яркие сны с умершими близкими и символами перехода. К таким выводом пришли ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале Death Studies.

По словам Элизы Рабитти из итальянской сети паллиативной помощи, эти сновидения дарят психологическое облегчение и смысл людям на пороге смерти. Рабитти возглавила группу, которая опросила 239 местных врачей, медсестер, психологов и других работников. Наиболее распространенные сны и видения были связаны со встречами с умершими родственниками или домашними животными. Например, одной женщине приснился покойный муж, который сказал ей: «Я жду тебя».

Эти сны давали чувство внутреннего покоя и помогали людям принять свою смерть. Элиза Рабитти паллиативный врач, исследователь

Другие видели во сне двери, лестницы или белый свет. Чаще всего люди чувствовали себя умиротворенными и утешенными, и лишь около 10% сновидений были тревожными. Прогрессирующий сон Кристофер Керр из хосписа Буффало также провел исследование на эту тему. Он выяснил, что сны об умерших близких становятся все более частыми по мере приближения смерти.

Что действительно интересно, так это то, что сны приходят к вам не случайно — это всегда те люди, которые любили вас и оберегали. Кристофер Керр паллиативный врач и исследователь

Частота таких видений возрастает, потому что смерть — это прогрессирующий сон, считает Керр. По его словам, в последние недели болезни пациенты неизбежно приходят к принятию. Ранее медсестра хосписа по имени Лора рассказала, что за 15 лет работы в отделении паллиативной помощи проводила в последний путь 300 умирающих. Она перечислила семь самых распространенных сожалений, испытываемых ими на смертном одре.