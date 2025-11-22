Стало известно, о чем сожалеют люди перед смертью

Daily Mail: умирающие люди сожалели о ссорах с близкими и упущенных возможностях

Медсестра хосписа по имени Лора рассказала, что за 15 лет работы в отделении паллиативной помощи проводила в последний путь 300 умирающих. Она перечислила семь самых распространенных сожалений, испытываемых ими на смертном одре, сообщило издание Daily Mail .

Медсестра рассказала, что 92-летний герой Второй мировой войны Джордж сожалел о том, что 40 лет не общался со своим братом. По его словам, он выиграл спор, но потерял целую жизнь.

Инженер на пенсии Блейк сильно боялся бедности, поэтому много работал, откладывая счастье на потом, как делают многие. Он умер через три месяца после выхода на пенсию, не успев потратить накопленные сбережения.

Еще одна пациентка умерла через полчаса после примирения с сыном, с которыми до этого не общалась.

Перед смертью многие люди думают о таких простых вещах, как запах дождя и пение птиц. Другие боялись быть искренними, третьи принимали занятость за жизнь и уделяли мало внимания близким.

Лора добавила, что один из ее пациентов жалел о том, что не сделал. Он не пошел прослушивание из-за страха перед неудачей.

Ранее нейрохирург Аджмал Земмар из Университета Луисвилля объяснил появление у людей предсмертных видений. По его словам, это не мистика, а особенности работы человеческого мозга.