Врачи нашли подводку для глаз в заднем проходе умершего японца

В Японии врачи нашли внутри покойника подводку для глаз с приросшим к ней камнем

Японские судмедэксперты при осмотре тела умершего 60-летнего мужчины обнаружили в его заднем проходе подводку для глаз, к которой прирос огромный камень из мочевого пузыря. Об этом сообщило издание Need To Know .

Пожилой японец последние три года страдал от периодических болей в животе. Его экстренно госпитализировали после того, как он потерял сознание. Японца нашел брат, вместе с которым тот жил. Врачи пытались его реанимировать два дня, но безуспешно.

Судмедэксперты при вскрытии нашли внутри его тела алюминиевую подводку для глаз длиной девять сантиметров. К ней прикрепился массивный мочевой камень.

«Посторонний предмет пробил переднюю стенку прямой кишки и вышел через заднюю стенку мочевого пузыря», — говорится в публикации.

Мужчина скончался от сепсиса, вызванного пиелонефритом левой почки.

Полиция в результате расследования выяснила, что японец часто носил женскую одежду*, а в его спальне хранился вибратор. Несколько японских экспертов предположили, что мужчина пострадал из-за своей сексуальной активности.

