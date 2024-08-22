Кардиолог Конев: злоупотребление соленой едой может привести к гипертонии

Кардиолог Юрий Конев рассказал о последствиях злоупотребления соленой едой. Такая пищевая привычка представляет опасность даже для здоровых людей, отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам врача, особенно вредны соответствующие блюда пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Избыток соленостей нарушает кровообращение.

Медик также отметил, что человек, в рационе которого много соленых продуктов, рискует получить гипертонию. К повышению давления приводят изменения водно-солевого обмена.