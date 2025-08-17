«Вплавились в ногу». Британка попала в больницу из-за новых шорт

Жительница Лондона купила на платформе TikTok Shop утягивающие шорты и получила ожоги второй степени. Ткань впилась ей в кожу во время вечеринки так, что пришлось обратиться в больницу, сообщил Daily Mail .

Молли-Мэй Уотсон выбрала шорты из спандекса в стиле Spanx за 8,57 фунта (930 рублей) для вечеринки в честь рождения племянника. В мае 2024 года на надела их под платье в первый и последний раз.

«Я почувствовала жжение в верхней части ягодицы и на боковой поверхности ноги. Я почему-то подумала, что мне в платье забралась пчела. Я пошла в туалет, чтобы посмотреть, что происходит. Шорты вплавились мне в ногу», — рассказала девушка.

Отодрав ткань от кожи, она поехала в отделение неотложной помощи. Врачи диагностировали ожоги второй степени, но не смогли определить тип — химические или тепловые.

С тех пор прошло больше года, но Уотсон до сих пор бинтует обожженные ноги. В некоторых местах раны зарубцевались, и эти шрамы, по словам врачей, останутся до конца жизни.

Девушка не смогла связаться с продавцом, его страница удалена. Поддержка TikTok Shop в ответ на жалобу предложила ей купон на 10 фунтов (1086 рублей).

Ранее беременная россиянка получила ожоги рук, ног и живота от взорвавшегося в руках блендера. Он не выдержал давления от горячей воды.