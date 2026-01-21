Возивший снаряды на СВО ослик Жорик переехал в Москву и наладил контакт с козами

Помогавший бойцам в зоне спецоперации ослик Жорик переехал в Московский зоопарк и уже адаптировался к жизни в городе. Об этом сообщил ТАСС .

В зоне СВО Жорик время жил вместе с личным составом одного из воинских подразделений. Когда военнослужащих перебросили на другое место, животное отвезли в зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.

Теперь новым домом Жорика стал столичный зоопарк. Сейчас осел прошел карантин и живет на территории постоянной экспозиции.

«Пока он содержится отдельно от других копытных, но уже наладил визуальный и тактильный контакт с соседями — камерунскими козами — через ограждение», — отметили в пресс-службе зоопарка.

Жорик приспособился к погоде и нормально переносит морозы. В первой половине дня он гуляет, а остальное время проводит в вольере.

Ранее генеральный директор учреждения Светлана Акулова подтвердила, что осел демонстрирует интерес к окружающему миру и находится в хорошем психологическом состоянии. Она добавила, что посетители могут прийти и познакомиться с Жориком.