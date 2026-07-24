Восемь из 10 россиян заявили о готовности дарить подарок строго по вишлисту
«Одноклассники»: 60% россиян хотят получать полезные подарки
Большинство жителей России хотели бы получать полезные подарки. Исследование провели «Одноклассники» и Новости Mail.
Полезные в быту вещи в качестве подарка предпочли 60% респондентов, 23% будут рады деньгам, а 13% — новым впечатлениям.
При этом 79% дарителей готовы строго следовать вишлисту, поскольку это лучший способ угадать с выбором. Тем не менее, 70% опрошенных примут подарок не из списка с радостью и благодарностью за внимание.
Подарочный бюджет, как правило, не слишком велик — 48% обычно тратят от одной до пяти тысяч рублей, еще 31% — от пяти до 15 тысяч.
Опрос пользователей провели в рамках инициативы «Народный день подарков», которую «Одноклассники» отмечают 24 июля.
Ранее сайт KP.RU выяснил отношение пользователей к дружеским займам. Оказалось, что 30% респондентов никогда не дают деньги в долг.