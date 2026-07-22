KP.RU: большинство россиян стараются не давать деньги в долг друзьям

Так, 30% опрошенных заявили, что никогда не дают деньги в долг. Они стараются предотвратить возможные неловкие ситуации и конфликты, связанные с возвратом средств.

Еще 42% респондентов отметили, что предоставляют займы лишь в исключительных случаях, когда у друзей возникают серьезные финансовые трудности.

Лишь 24% опрошенных признались, что не могут отказать людям и всегда дают деньги в долг. Некоторые из них готовы предоставить средства даже тем знакомым, которые могут не вернуть долг. Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое».

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 900 человек.