Волны прибили множество «ведьминских бутылок» к берегу Мексиканского залива

Побережье Мексиканского залива в Техасе усыпано «ведьминскими бутылками» с волосами, ногтями и мочой. Жители стран Карибского бассейна используют их для защиты от колдовства, сообщил NBC .

За последние несколько лет директор по взаимодействию с общественностью Техасского университета A&M Джейс Таннелл нашел на берегу Техасского залива от острова Норт-Падре до Матагорды восемь принесенных волнами стеклянных бутылок, набитых человеческими волосами, мочой, обрезками ногтей, железными гвоздями и другими предметами.

Пять из них он оставил на заднем дворе, так как жена запретила заносить их в дом. Американец боится откупоривать свои находки, так как это так называемые «ведьминские бутылки». Жители стран Карибского бассейна и Южной Америки бросают их в воду для защиты.

«Люди в определенных культурах по всему миру помещают растительность или другие предметы в бутылку. Это контрмагические устройства, цель которых — привлечь и захватить вредоносные намерения, направленные на их владельцев», — объяснил он.

Ранее жители Бостона нашли на берегу бутылку с посланием 60-летней давности. Она приплыла с западной стороны острова Макиас-Сил.