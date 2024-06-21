Брошенную 60 лет назад в воду бутылку с посланием нашли на берегу в Бостоне

К берегу Бостона прибило бутылку с посланием, брошенную в воду 60 лет назад

У берега в Бостоне нашли дрейфовавшую на волнах бутылку с посланием. Ее бросили в море более 60 лет назад, сообщило канадское министерство DFO Maritimes в социальной сети X.

Эксперты установили, что в 1961 году с западной стороны острова Макиас-Сил в воду опустили пять бутылок, среди них была и эта. В министерстве пояснили, что раньше таким способом отслеживали поверхностные течения.

В бутылки вкладывали бумагу с информацией о том, куда нужно сообщить о находке. Нашедшему бутылку полагалось вознаграждение — один доллар.

Ранее бутылку с посланием от участников кругосветного путешествия на российском судне «Пилигрим», стартовавшего в 2017 году, выловили на юге Приморского края у мыса Островок Фальшивый. В нем члены экипажа рассказали о своей миссии и пожелали нашедшим послание попутного ветра.