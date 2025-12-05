Рыбаки из Индии поймали девятиметровую китовую акулу весом около 5 тонн

Индийские рыбаки на пляже Баласора выловили огромную китовую акулу длиной около 9 метров и массой примерно пять тонн. Для подъема гиганта на сушу потребовалось около сотни человек, сообщает индийский телеканал Odisha TV .

К моменту вытаскивания рыбы на берег она уже была мертва. Появление столь крупной особи вызвало огромный интерес среди туристов и местных жителей, которые собираются на пляже, чтобы запечатлеться на фоне уникального экземпляра, написали «Известия».

Это событие примечательно тем, что ранее в этом районе таких крупных экземпляров китовых акул не находили.