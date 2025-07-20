Влюбленный москвич потратил 8 лет на поиски встреченной у храма девушки

Молодой москвич Александр уже восемь лет ищет девушку с именем Наташа. Инженер-физик встретил ее в очереди в храме Христа Спасителя и влюбился. Его историю рассказал Telegram-канал Mash .

Мужчина увидел Наташу в очереди к мощам Николая Чудотворца. Люди стояли на улице около пяти часов, шел дождь. Александр поделился с девушкой зонтом — и, по его словам, влюбился. Однако на входе в храм их разлучили люди, следившие за порядком. С тех пор Наташу молодой человек не видел.

Восемь долгих лет Александр упорно искал возлюбленную. За это время он создал посвященную ей страницу, написал стихи и музыку, а даже снял трейлер фильма, рассказывающий историю их знакомства. Для ускорения процесса молодой человек даже устроился работать курьером.

«Сила моих чувств такова, что они подчинят ее чувства ко мне без остатка», — написал москвич в одном из постов.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина подчеркнула необходимость создания специально отведенных мест для романтических встреч, чтобы молодые люди могли знакомится и общаться не в интернете. Телеведущая Роза Сябитова не согласилась с ней и сказала, что дело не в площадках, а в подходе к отношениям и взглядах на саму концепцию романтики.