Сабитова высказала мнение, что в России нет недостатка в местах для свиданий

Телеведущая Роза Сябитова и депутат Государственной Думы Нина Останина приняли участие в дискуссии о романтических традициях и проблемах свиданий в современной России. Поводом для разговора стал вопрос нехватки удобных пространств для знакомств среди молодежи, написало ИА НСН .

Останина выдвинула тезис о необходимости создания государством специально отведенных территорий для романтических встреч, аргументируя это желанием стимулировать общение и знакомство молодых людей вживую, а не через интернет.

В противовес этой идее Сябитова выразила несогласие, утверждая, что недостатка в местах для романтических свиданий нет. Она привела примеры популярных московских достопримечательностей, таких как ВДНХ, Патриаршие пруды и центральный район столицы, подчеркивая, что дело не в площадках, а в подходе к отношениям и взглядах на саму концепцию романтики.

Сябитова подчеркнула, что культура свиданий изменяется вслед за развитием технологий и стиля жизни молодого поколения, считая, что традиционные подходы не всегда совпадают с современными потребностями молодежи. Представителям поколения миллениалов и зумеров важнее не физические места, а возможность общаться и чувствовать эмоциональную связь.