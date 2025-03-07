«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне

Фланелевые пижамы, старомодные кальсоны, скромные ночные сорочки и бесформенные балахоны могут испортить интимную жизнь пары. Об этом изданию Newsweek рассказала советник по отношениям с 20-летним стажем Чанна Бромли.

По ее словам, выбор одежда для сна — это не только вопрос комфорта, но еще и невербальный сигнал. Ведь отказываясь от соблазнительного одеяния и заменяя его удобной мягкой пижамой, люди подсознательно отодвигают влечение между партнерами в пользу личного комфорта. Как считает эксперт, такое положение вещей быстро начинает проникать во все сферы совместной жизни.

«Влечению нужна напряженность. Ему нужен контраст, легкое натяжение между желанием и ограничением. Удобная пижама устраняет его. Она стирает визуальные сигналы, которые разжигают влечение, и заменяет их чем-то более мягким», — объяснила Бромли.

Как сообщила газета The New York Post исследования подтверждают это мнение: 57% пар, предпочитающих сон в обнаженном виде, ощущают себя счастливее, в отличие от 48% тех, кто спит в пижамах.

Кроме взаимоотношений, сон без одежды благотворно сказывается на здоровье в целом.

«Сон голышом может способствовать лучшей гормональной регуляции, включая выработку гормонов, связанных со сном, таких как мелатонин», — подвела итог акушер-гинеколог Кесия Гейтер.

Ранее американские ученые провели исследование, показавшее, что молодые женщины испытывают противоречивое отношение к интимной близости из-за конфликта социальных норм.