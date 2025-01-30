Sexualities: девушки противоречиво относятся к сексу из-за социальных норм

Американские ученые провели исследование, показавшее, что молодые женщины испытывают противоречивое отношение к интимной близости из-за конфликта социальных норм. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на публикацию в Sexualities.
По данным экспертов, гендерные стереотипы продолжают оказывать влияние на сексуальное поведение, несмотря на возросшую свободу в личной жизни. Традиционно от мужчин ожидают сексуальной активности, от девушек — сдержанности. Порой отклонение от норм ведет к осуждению.
Исследователи Кристейл Литтлджон и Бенджамин Уайс назвали это явление психосоциальной сексуальной амбивалентностью. Речь идет о ситуациях, когда женщины одновременно испытывают желание и нежелание сексуальных контактов с определенным партнером.
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