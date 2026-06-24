VK Fest раскрыл состав сцены «Радио Рекорд» в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде

VK Fest рассекретил состав исполнителей на сцене электронной музыки «Радио Рекорд», которая будет работать все дни фестиваля. Концерты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

На фестивале выступят SWANKY TUNES, DJ GROOVE, FEEL, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG, а также новые имена: впервые выступит NERAK, а также основатель транс-лейбла Interplay Records ALEXANDER POPOV.

В Санкт-Петербурге 4 июля сеты исполнят DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL. 5 июля пройдут сеты NEJTRINO, KTO DJ? , ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES, DJ MEG.

В Нижнем Новгороде электронная сцена «Радио Рекорд» впервые станет частью VK Fest, 11 июля там выступят SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.

В Москве 18 июля на сцену выйдут DJ BALDIN, KTO DJ? , GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG & NERAK, SHAPOV и PODLESNOV B2B S.A.Y. 19 июля выступят ARIA FREDDA, FONAREV, ALEXANDER POPOV, DJ GROOVE, VOLAC, SWANKY TUNES.

Гостям фестиваля в Москве организаторы приготовили сюрприз — на сцену выйдет секретный гость, имя которого планируют раскрыть позже.

«Сцена „Радио Рекорд“ на VK Fest традиционно соберет актуальных электронных продюсеров, артистов разных направлений: хаус, драм-н-бейс, техно, транс. Сцена будет построена таким образом, что зрители смогут находиться и танцевать прямо внутри нее, в непосредственной близости от артиста», — сообщил генеральный продюсер «Радио Рекорд» Андрей Резников.

Электронная сцена «Радио Рекорд» по-прежнему является визитной карточкой VK Fest.

Фестиваль открылся 7 июня в Казани.