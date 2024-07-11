VK Fest объявил звездных гостей синей дорожки

Организаторы музыкального фестиваля VK Fest объявили имена звездных гостей синей дорожки. В этом году на мероприятии особое внимание уделят спорту и здоровому образу жизни.

Тематику фестиваля отразят в концепции синей дорожки: на подиуме разместили травалатор, привычные выходы к посетителям превратятся в runway-шоу.

«Каждый год мы очень тщательно подходим к концепции нашего шоу. В этот раз отдаем дань уважения спортивной, суетной и любимой Москве. Шоу, как и сам город, — про ритм, движение и красоту. До встречи в прямом эфире», — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Ведущими шоу станут Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов, Алла Михеева, Сергей Матвиенко, Ида Галич, Дмитрий Журавлев и Олеся Иванченко. По синей дорожке пройдут Надежда Кадышева, Нюша, Джиган, Татьяна Куртукова, IOWA, Женя Трофимов, Uma2rman «Моральный Кодекс», «Комната культуры», MIRAVI и BLIZKEY.

Приглашенные звезды пройдут по синей дороже в парке «Лужники» 13 и 14 июля. Среди гостей — Дима Билан, Доминик Джокер, МОТ, «Три дня дождя», CREAM SODA, Сергей Бурунов, Александр Овечкин, Эльдар Джарахов, Яна Чурикова и другие. Онлайн трансляцию можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest.

В лайнап московского фестиваля вошли 150 артистов и инфлюенсеров, в том числе Mary Gu, Тимати, Мари Краймбрери, Баста, Ева Польна и Dabro.

В начале июня VK Fest прошел в Уфе. На открытии выступила певица и телеведущая Ольга Бузова.