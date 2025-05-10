Винодел рассказал, в какие дни нежелательно собирать виноград
Винодел Катаржин: виноград не собирают по 13-м числам из-за суеверий
Большинство виноделов считают себя суеверными людьми и избегают сбора винограда в определенные дни. Об этом РИА «Новости» рассказал главный винодел входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо» винодельни «Юбилейная» Антон Катаржин.
По его словам, никто не станет собирать виноград по понедельникам или 13-го числа любого месяца.
«Да, мы очень суеверные люди», — сказал эксперт.
Катаржин добавил, что в остальном решение о сборе урожая принимают на основе физико-химического анализа, который проводят в лабораториях почти ежедневно в сезон сбора. Важно определить не только месяц, но и точный день начала сбора. Перенос допустим не более чем на два-три дня.
«Виноделие — непростой процесс, в котором цена ошибки высока. Вино — живой организм, оно постоянно меняется и требует пристального внимания», — заявил Катаржин.
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