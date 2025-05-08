Россиянам назвали минимальную цену бутылки качественного вина

Качественное российское вино стоит как минимум 500 рублей за бутылку. Об этом РИА «Новости» сообщил главный винодел входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо» винодельни «Юбилейная» Антон Катаржин.

«По моему мнению, бутылка качественного вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей», — сказал он.

Катаржин добавил, что это вовсе не означает, что более дешевый напиток обязательно будет непригоден к употреблению или даже опасен. Однако качества вина окажется заметно ниже.

Ранее стало известно, что российские вина приблизились по качеству к лучшим итальянским, даже если речь идет о ценовой категории до тысячи рублей. Среди отечественных алкогольных напитков стоимостью до пяти тысяч рублей даже появились дефицитные, за которыми ведут охоту ценители.