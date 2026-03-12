Ветеринар объяснил, почему кошки просят есть до 15 раз в сутки

Постоянный поиск пропитания заложен в кошек природой, но иногда повышенный аппетит может говорить о проблемах со здоровьем или скуке. Об этом главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского Анастасия Костикова сообщила РИА «Новости» .

«У такого поведения есть несколько причин: от обычной скуки до проблем со здоровьем. Одна из главных — природный инстинкт, потому что в дикой природе кошки едят часто, но немного», — рассказала она.

Питомец необязательно голоден, но может просить еду до 10-15 раз в день. По словам специалиста, это нормально. Важно подобрать подходящий корм, не слишком низкокалорийный, и следить, чтобы кошка не переедала.

Аппетит может повыситься при гельминтозе, сахарном диабете и болезнях щитовидной железы. Иногда кошки просят еду не потому, что хотят есть, а просто от скуки, так как лишний перекус подстегнет выработку дофамина.

Ранее россиянам рассказали о пользе и вреде совместного сна с кошками. Животные на подушке успокаивают, но вызывают экзему.