Ветеринар объяснил, почему кошки просят есть до 15 раз в сутки
Ветврач Костикова: сытые кошки часто просят есть из-за скуки и болезней
Постоянный поиск пропитания заложен в кошек природой, но иногда повышенный аппетит может говорить о проблемах со здоровьем или скуке. Об этом главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского Анастасия Костикова сообщила РИА «Новости».
«У такого поведения есть несколько причин: от обычной скуки до проблем со здоровьем. Одна из главных — природный инстинкт, потому что в дикой природе кошки едят часто, но немного», — рассказала она.
Питомец необязательно голоден, но может просить еду до 10-15 раз в день. По словам специалиста, это нормально. Важно подобрать подходящий корм, не слишком низкокалорийный, и следить, чтобы кошка не переедала.
Аппетит может повыситься при гельминтозе, сахарном диабете и болезнях щитовидной железы. Иногда кошки просят еду не потому, что хотят есть, а просто от скуки, так как лишний перекус подстегнет выработку дофамина.
