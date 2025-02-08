Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла более чем в два раза

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с землей с вероятностью 2,3%, что выше прежних оценок более, чем вдвое. Об этом сообщило американское космическое агентство НАСА на официальном сайте.

По данным агентства, диаметр открытого в декабре 2024 года астероида 2024 2024 YR4 может достигать 90 метров, а вероятность столкновения с землей сразу после открытия оценивали в 1%.

«Несмотря на все еще кране низкую вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей, проведенные наблюдения и анализ астероида показали, что она увеличилась до 2,3%», — написали авторы статьи, добавив, что гипотетическое столкновение может произойти 22 декабря 2032 года.

НАСА планируют при помощи телескопа «Джеймс Уэбб» провести наблюдения, чтобы уточнить размеры небесного тела. При этом специалисты отметили, что наблюдение будет возможно только до апреля 2025 года, после чего астероид будет плохо видно вплоть до 2028 года.

На предстоящей Международной конференции по планетарной защите проведут учения, посвященные потенциальной борьбе с разрушительным астероидом. Космический объект якобы может рухнуть на Санкт-Петербург.