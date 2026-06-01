Вернувшаяся из отпуска швейцарка шокировала таможенников кучей чемоданов

Жительница Швейцарии вернулась из отпуска в Германии с 55 чемоданами вещей

Отдохнувшая в Германии жительница Швейцарии вернулась из отпуска с 55 чемоданами вещей, шокировав сотрудников пограничной службы. Об этом сообщило издание Bild.

Утром 31 мая сотрудники немецко-швейцарского пограничного перехода недалеко от коммуны Тайнген остановили автомобиль и фургон, чтобы осмотреть. Женщина-водитель заявила, что она возвращается из отпуска.

Швейцарка выгрузила 55 чемоданов багажа, каждый из которых просканировали рентгеновским аппаратом. Все оказалось в порядке. Запрещенный багаж отсутствовал.

«В них были различные личные вещи путешественников. Жаловаться было не на что», — сказал представитель Федерального ведомства по таможенному и пограничному обеспечению, не уточнив, что именно находилось в чемоданах туристки.

Ранее российские туристы, вернувшиеся с Мальдив, пожаловались, что в островных отелях их обокрали.