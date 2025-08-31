Верблюд перегородил дорогу в Темрюке и устроил большую пробку

Сначала двугорбого заметили в тени на автобусной остановке «Завод ЖБИ». Затем хозяин повел его в Голубицкую, которая находится в 10 километрах от Темрюка. На одном из участков дорога сузилась настолько, что верблюд перекрыл движение.

«Еду через мост, а вон там идет человек с верблюдом. Пробку такую собрал! Через мост его же не обогнать», — рассказал один из очевидцев.

Ранее в Кении испанский турист спровоцировал скандал из-за того, что напоил слона пивом. Местные жители узнали в нем спасенного из Зимбабве местного любимца по кличке Бупа и потребовали провести расследование.