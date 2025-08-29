Турист напоил слона пивом в Кении

Турист из Испании напоил слона пивом в Кении, чем вызвал ярость среди местных жителей. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Мужчина сделал глоток из бутылки, а остатки напитка вылил прямо в хобот животного. Пользователи соцсетей раскритиковали действия испанца.

Кенийцы смогли опознать животное благодаря поврежденному бивню. Им оказался слон по имени Бупа. Житель Испании удалил ролик из соцсетей, но местные общественники начали расследование.

Оказалось, что в 1989 году Бупу спасли от массового отстрела в Зимбабве и перевезли в кенийский заповедник Ol Jogi Conservancy. Там обитает около 500 слонов.

Ранее в Индии слон напал на туриста, который хотел сделать с ними селфи. Мужчину успели спасти, он попал в госпиталь с серьезными травмами.