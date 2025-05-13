«Вечерняя Москва»: электрические обогреватели помогут обогреть квартиру во время похолодания
Этот май в Москве оказался необычно прохладным, и нехватка централизованного отопления создает трудности для многих москвичей. Как обеспечить комфортное проживание дома без риска для здоровья и безопасности, рассказала эксперт по ведению домашнего хозяйства Марина Рубенкова. Ее слова передала «Вечерняя Москва».
Рубенкова утверждает, что оптимальным решением проблемы является использование электрических обогревателей.
«Электрические приборы для обогрева квартиры считаются самыми безопасными. Выбирайте устройства с функцией автоматического отключения и таймером», — посоветовала специалист.
Также Марина рекомендует воспользоваться возможностями обычной кухонной техники. Например, электрической духовкой можно кратковременно прогревать помещение, открыв дверцу разгоряченного шкафа.
Еще один способ создать дополнительное тепло — применение простых предметов быта. Но главное правило всех советов специалиста: категорически запрещены любые способы обогрева открытым огнем внутри жилого пространства.