«Вечерняя Москва»: электрические обогреватели помогут обогреть квартиру во время похолодания

Этот май в Москве оказался необычно прохладным, и нехватка централизованного отопления создает трудности для многих москвичей. Как обеспечить комфортное проживание дома без риска для здоровья и безопасности, рассказала эксперт по ведению домашнего хозяйства Марина Рубенкова. Ее слова передала «Вечерняя Москва».