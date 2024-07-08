В Воронежской области агрессивная свинья напала на водителя, устроив ДТП

В Воронежской области свинья укусила водителя за плечо во время движения. После нападения строптивой пассажирки мужчина выпрыгнул из машины, которая затем врезалась столб. О курьезном ДТП с участием агрессивного домашнего животного РИА Новости рассказал местный житель.

По словам очевидца, двое мужчин из села Троицкое приобрели свинью. Перевозить ее решили в салоне ВАЗ-2101, чтобы не тратиться транспортировку. Но сэкономить новоявленным хозяевам свиньи так и не удалось.

«Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба», — поделился очевидец событий.

В Якутии белый медведь держит в страхе целый поселок. Люди не покидают свои дома уже 10 дней.