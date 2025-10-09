Кирилловский лимонад и кадуйскую черную икру назвали гастрономической визиткой Вологодчины

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в беседе с Life.ru подчеркнул значимость гастрономии как элемента «культурного кода» региона.

Он представил гастрономические особенности региона, предназначенные для гостеприимства местных жителей и привлечения туристов. Среди угощений гостям предлагаются знаменитые местные блюда и сладости, такие как кирилловский лимонад, произведенный в Кириллове, славящийся особым вкусом и ароматом. Кадуйская черная икра, считающаяся деликатесом, изготовлена в городе Кадуй и пользуется популярностью среди любителей изысканных блюд.

Также регион гордится производством шоколада и кондитерских изделий высокого качества, изготавливаемых из натуральных ингредиентов. Дополнительно туристы могут насладиться свежим мармеладом и пастилой, приготовленными вручную с применением традиционных рецептов.

Отдельное внимание уделено местным продуктам пчеловодства и натуральным напиткам, включая чай и варенье, приготовленное из северных ягод и лекарственных растений, выращиваемых в экологически чистых районах Вологодской области. Эти продукты обогащены витаминами и полезными веществами, придающими блюдам особый вкус и полезные свойства.