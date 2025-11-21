В Венгрии вскрыли древний римский саркофаг

В Венгрии вскрыли древний саркофаг спустя 1,7 тысячи лет

Археологи в Венгрии вскрыли пролежавший в земле около 1,7 тысячи лет римский саркофаг. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Археологи нашли в саркофаге артефакты, расшитые золотом остатки одежды и сохранившийся скелет молодой женщины.

«Особенность заключалась в том, что саркофаг запечатан герметично. Его не тревожили, поэтому склеп остался неповрежденным», — рассказала археолог Габриэлла Феньеш.

В числе погребальных принадлежностей обнаружили шпильки для волос, украшения из янтаря, бронзовые фигурки, 140 монет и два стеклянных сосуда.

Теперь археологи Будапештского исторического музея установят состояние здоровья и возраст женщины. Кем именно она была, пока неизвестно. Из саркофага извлекли слой грунта, в котором специалисты рассчитывают найти украшения женщины.

Феньеш констатировала, что женщину похоронили с высокими почестями, что свидетельствует о любви близких.

Ранее гробницы с саркофагами времен Птолемеев и Рима нашли в Египте.