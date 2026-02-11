Археологи обнаружили множество артефактов XIX – начала XX веков во время раскопок в Пензе
Археологическая экспедиция, действующая в Пензе, завершила обследование участка культурного слоя, находящегося под защитой государства. Работы велись на территории, примыкающей к улицам, имеющим архитектурную и историческую ценность, написала «Пенза-пресс».
Во время раскопок обнаружен богатый пласт археологических находок, датируемых периодом XIX — начала XX веков. Среди ценных артефактов выявлены керамические изделия, декоративные украшения, металлическая фурнитура и стеклянная тара с сохранившейся маркировкой.
Изученные объекты подлежат систематизации и классификации специалистами-историками, после чего войдут в государственный реестр музейных фондов Российской Федерации.