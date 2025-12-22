В Великобритании на свадьбе друг жениха откусил палец

DM: британец получил 5 лет тюрьмы за то, что откусил палец на свадьбе друга

Британец Дэниел Пизнелл получил пять лет тюрьмы за угрозы полицейскому и нанесение тяжких телесных повреждений гостю свадьбы своего друга. Он выпил так много, что в драке откусил оппоненту палец, сообщил The Daily Mail .

День свадьбы друга совпал с днем рождения Пизнелла — отца четырех детей. Он выпивал с завтрака и к вечеринке в баре The Perch в Бинси недалеко от Оксфорда с трудом стоял на ногах. Жених Питер Грин вывел друга на улицу и упрекнул в том, что тот ни дня не смог вести себя прилично, а в ответ получил удар в лицо.

Завязалась драка, подключились еще несколько гостей. Стивен Диксон пытался разнять их и почувствовал, как кто-то жует его палец.

«Это была мучительная боль. Я кричал. Потом меня отвели обратно в бар, и персонал обработал мне пальцы. У меня отсутствовал кусочек пальца», — рассказал он на заседании суда.

Пизнелл заявил присяжным, якобы не понимал, что происходит. Он признался, что в тот период жизни много выпивал, потому что ругался с девушкой.

«Я не знаю. Я не мог дышать. Я просто пытался выжить. Я укусил. Мне противно, что ему причинили вред. Я не хотел никому причинить вреда. Я никогда не грыз ему палец», — утверждал мужчина.

Распорядители свадьбы вызвали полицию. Нагрудные камеры сняли задержание залитого кровью дебошира: он сопротивлялся и обещал откусить офицеру нос. Окружной судья назвал Пизнелла животным и приговорил к пяти годам тюрьмы.

Ранее в России пьяная мать откусила дочери нос и часть губы. Девочка мешала ей спать.