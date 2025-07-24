Сегодня 19:19 На Урале мать откусила нос и губу маленькому ребенку. Девочка скончалась через три года 0 0 0 Фото: Marijan Murat/dpa / www.globallookpress.com Общество

Урал

Дети

Семья

Десять лет назад история уральской девочки Кати потрясла всю Россию — ее изуродовала и бросила родная мать. В 2015 году пьяная женщина в порыве гнева откусила ребенку нижнюю губу и нос за плачь, который мешал ей спать.

Побои, ДЦП и другие болезни Мать вызвала дочери скорую помощь лишь через несколько суток после того, как покалечила ее. Катю с откушенной губой, носом и побоями госпитализировали в детскую городскую больницу Ревды Свердловской области. У шестилетней девочки обнаружили многочисленные шрамы на голове и теле, она весила всего 10 килограммов — как полуторагодовалый ребенок. Кроме тяжелых травм у Кати диагностировали ДЦП и другие заболевания. Она не могла сидеть и ходить. После произошедшего 36-летнюю мать девочки Людмилу лишили родительских прав. Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.

Фото: Медиасток.рф

Реабилитация и новая семья Длительное время Катя находилась в реабилитационном центре после нескольких пластических операций. Неравнодушные россияне создали группу помощи, где собирали средства на лечение девочки. В 2016 году борт МЧС доставил Катю в Москву. «В каких только больницах она не побывала тогда, какие только специалисты ее не смотрели! Эпи-приступы сильно „трепали“ Катю 24 часа в сутки, убивая клетки головного мозга и забирая все навыки, которые у нее раньше были», — рассказывали волонтеры. Врачи имплантировали ребенку баклофеновую помпу — специальное устройство, непрерывно подающее через спинномозговой канал препарат, расслабляющий мышцы. Речь идет о баклофене. Со времени приступы у Кати практически сошли на нет. В апреле 2018 года у девочки началась новая жизнь. Тогда спецборт МЧС доставил ее в Анапу, к новой маме Анне. Катя стала жить в большом доме с садом недалеко от моря. Семья окружила ее заботой и любовью.

Фото: РИА «Новости»

«Маме Ане помогает вся семья — дедушка Сережа, который в Кате души не чает, а еще у Кати теперь есть папа Сережа, бабушка Ира, младшая сестра, кошка, собака и попугай, которых раньше у нее не было», — рассказывала член Общественной палаты России Юлия Зимова. Она также сообщала о новом плане лечения ребенка: нужно было избавлять от спастики, менять трахеостому и гастростому, а затем приступать к реабилитации. Ушла из жизни в любящей семье За судьбой девочки следили все, кто когда-то узнал ее историю. В июле 2018 года ей исполнилось девять лет, но уже 5 сентября Кати не стало. «Дорогие наши! У нас печальные вести. Наша Катенька теперь ангелочек. Столько горя и испытаний выпало на долю этой сильной девочки, что словами не передать! Одно нас сейчас утешает — Катенька ушла от нас в любящей семье, в заботе, в тепле. Рядом с близкими, с мамой», — писали волонтеры. У девочки остановилось сердце. Мама Анна сообщила, что семья была не готова к такому происшествию. Малышка прожила в окружении новых близких не так долго, но вся семья тяжело переживала утрату.