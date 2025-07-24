На Урале мать откусила нос и губу маленькому ребенку. Девочка скончалась через три года
Десять лет назад история уральской девочки Кати потрясла всю Россию — ее изуродовала и бросила родная мать. В 2015 году пьяная женщина в порыве гнева откусила ребенку нижнюю губу и нос за плачь, который мешал ей спать.
Побои, ДЦП и другие болезни
Мать вызвала дочери скорую помощь лишь через несколько суток после того, как покалечила ее. Катю с откушенной губой, носом и побоями госпитализировали в детскую городскую больницу Ревды Свердловской области.
У шестилетней девочки обнаружили многочисленные шрамы на голове и теле, она весила всего 10 килограммов — как полуторагодовалый ребенок. Кроме тяжелых травм у Кати диагностировали ДЦП и другие заболевания. Она не могла сидеть и ходить.
После произошедшего 36-летнюю мать девочки Людмилу лишили родительских прав. Суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима.
Реабилитация и новая семья
Длительное время Катя находилась в реабилитационном центре после нескольких пластических операций. Неравнодушные россияне создали группу помощи, где собирали средства на лечение девочки. В 2016 году борт МЧС доставил Катю в Москву.
«В каких только больницах она не побывала тогда, какие только специалисты ее не смотрели! Эпи-приступы сильно „трепали“ Катю 24 часа в сутки, убивая клетки головного мозга и забирая все навыки, которые у нее раньше были», — рассказывали волонтеры.
Врачи имплантировали ребенку баклофеновую помпу — специальное устройство, непрерывно подающее через спинномозговой канал препарат, расслабляющий мышцы. Речь идет о баклофене. Со времени приступы у Кати практически сошли на нет.
В апреле 2018 года у девочки началась новая жизнь. Тогда спецборт МЧС доставил ее в Анапу, к новой маме Анне. Катя стала жить в большом доме с садом недалеко от моря. Семья окружила ее заботой и любовью.
«Маме Ане помогает вся семья — дедушка Сережа, который в Кате души не чает, а еще у Кати теперь есть папа Сережа, бабушка Ира, младшая сестра, кошка, собака и попугай, которых раньше у нее не было», — рассказывала член Общественной палаты России Юлия Зимова.
Она также сообщала о новом плане лечения ребенка: нужно было избавлять от спастики, менять трахеостому и гастростому, а затем приступать к реабилитации.
Ушла из жизни в любящей семье
За судьбой девочки следили все, кто когда-то узнал ее историю. В июле 2018 года ей исполнилось девять лет, но уже 5 сентября Кати не стало.
«Дорогие наши! У нас печальные вести. Наша Катенька теперь ангелочек. Столько горя и испытаний выпало на долю этой сильной девочки, что словами не передать! Одно нас сейчас утешает — Катенька ушла от нас в любящей семье, в заботе, в тепле. Рядом с близкими, с мамой», — писали волонтеры.
У девочки остановилось сердце. Мама Анна сообщила, что семья была не готова к такому происшествию. Малышка прожила в окружении новых близких не так долго, но вся семья тяжело переживала утрату.