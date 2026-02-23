В Турции футболисты сбили мячом чайку и провели ей реанимацию

Во время матча любительской лиги в Стамбуле футболисты попытались спасти чайку, которую случайно сбили мячом. Об этом сообщило агентство Anadolu Ajansı .

Во время встречи команд «Мевланакапы Гюзельхисар» и «Истанбул Юрдум Спор» 22 февраля голкипер «Истанбула» Мухаммет Уяник сильным ударом выбил мяч из штрафной. В воздухе спортивный снаряд попал в летящую чайку, которая упала на газон.

Капитан коменды Гани Чатан подбежал к чайке, начал сердечно-легочную реанимацию и искусственное дыхание. По данным журналистов, реанимационные действия продолжались около двух минут, после чего птицу передали медицинскому персоналу у боковой линии. Уяник признался, что сначала даже не понял, что мяч попал в птицу.

«В тот момент я был в шоке. Мне стало плохо. Я очень расстроился, это сильно меня задело. В конце концов, это тоже живое существо», — рассказал вратарь.

Чатан отметил, что во время помощи у птицы начали появляться легкие движения. Позже выяснилось, что от удара чайка получила повреждения крыльев, сейчас она проходит лечение в ветеринарной клинике.

Матч в итоге завершился поражением «Истанбул Юрдум Спор», и команда лишилась шансов на чемпионство. При этом игроки заявили, что не считают это главным, поскольку смогли спасти живое существо.

Любовь к природе и ближним проявил этой зимой и житель Подмосковья. Пару недель назад во время патрулирования лесного участка лесничий Михаил Гладков обнаружил снегиря, который не мог улететь из-за поврежденного крыла. Михаил взял его к себе домой и заботился о нем. Птица, которую лесничий ласково назвал Гришкой, вскоре почувствовала себя лучше.