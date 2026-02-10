Лесничий спас и выходил раненого снегиря

Во время патрулирования лесного участка старший участковый лесничий Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Михаил Гладков обнаружил снегиря, который не мог улететь из-за поврежденного крыла. Птица сидела на снегу и была беззащитна перед морозами, хищниками и машинами.

Михаил аккуратно забрал снегиря и согрел в машине, дав ему воды и корма. Постепенно птица ожила и даже осмелилась составить компанию лесничему во время его обхода. Однако опытный лесничий понимал, что для полного выздоровления птице необходима помощь специалиста.

К вечеру Михаил отвез снегиря к ветеринару, где тот получил необходимый уход. Осмотр показал, что перелом несложный и при правильном лечении крыло должно зажить. Пока снегирь восстанавливался, Михаил взял его к себе домой и заботился о нем. Птица, которую лесничий ласково назвал Гришкой, вскоре почувствовала себя лучше.

Когда Гришка полностью окрепнет, его выпустят в том же месте, где нашли, чтобы он смог вернуться к нормальной жизни лесной птицы весной.