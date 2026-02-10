В центре Петербурга заметили подъезд там, где должна быть парадная

В центре Санкт-Петербурга горожане обратили внимание на, казалось бы, мелкую, но принципиальную для местных жителей деталь. На одном из домов появилась табличка со словом «подъезд» — хотя в городе входы традиционно называют парадными. Обсуждение развернулось в телеграм-канале «Петербург с огоньком» .

Речь идет о доме на Моховой улице, 12. На двери повесили табличку с надписью «подъезд», что вызвало у петербуржцев недоумение и стало поводом для шуток и обсуждений.

«Местные жители возмутились, ведь в Петербурге парадные, либо лестницы (на крайний случай)», — заметили авторы публикации.

Пользователи Сети к ним присоединились и напомнили, что слово «парадная» для города — не просто привычка, а культурная норма, связанная с исторической застройкой. Поэтому «подъезд», по их словам, лучше оставить не для исторического центра, а для типовой застройки на окраинах.

Но откуда бы не выходили петербуржцы — из подъезда или из парадной — совсем скоро они смогут полюбоваться городской природой. Недавно Смольный объявил о старте масштабных работ по уходу за зелеными насаждениями.