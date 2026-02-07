Смольный сообщил о планах по обновлению 49 тысяч деревьев в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями. Подробнее рассказал «Петроград» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Садовники начали формовочную обрезку 49 тысяч деревьев и 716 тысяч кустарников. Особое внимание уделяется значимым видовым точкам и историческим пригородам, в том числе Кронштадту, где проводится обрезка лип на Тулонской аллее.

Параллельно разрабатываются планы по благоустройству городских территорий с использованием цветов. В оранжереях уже начали выращивать цветы, которые планируется высадить на улицах к майским праздникам.