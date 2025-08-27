В центре Москвы на асфальте вырос куст томата

В центре Москвы заметили куст с помидорами, пробившийся сквозь асфальт. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство «Москва» .

«Плоды пока зеленые, но у них еще есть шанс поспеть. Милая деталь: кто-то подвязал куст к столбику», – уточнил канал.

Растение нашли на Малой Дмитровке. На кусте насчитали более пяти томатов.

До этого издание «Подъем» сообщало о проросших сквозь асфальт грибах в Бурятии. В мэрии Улан-Удэ рассказывали, что жители не стали жаловаться на такое начало «грибного сезона», а просто взяли и собрали их.

Ранее в Подмосковье вырастили тыкву по имени Кисамор весом 1030 килограммов для участия в выставке гигантских овощей.